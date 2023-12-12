Масштабний збій "Київстару": названо терміни відновлення зв’язку

Наразі проблеми зі зв’язком спостерігаються по всій Україні

Мобільний оператор "Київстар" незабаром відновить свою нормальну роботу після масштабного збою. Це має відбутися протягом 4-5 годин.

Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє LIGA.net. За його словами, зараз тривають ремонтні роботи.

Варто зазначити, що через збій у ряду користувачів відсутній не лише зв’язок, а й домашній інтернет. Крім того, у Києві та інших містах не працюють термінали для оплати у супермаркетах.

Водночас у Сумах через збій в роботі оператора "Київстар" не працює система оповіщення повітряної тривоги. Тимчасово про загрозу повідомлятиме поліція та ДСНС. Крім того, в обласному центрі відключення вуличного освітлення здійснювалося в ручному режимі.

Також спостерігаються локальні збої у роботі автоматики у деяких містах. Так, у Львові не вимкнулися нічні ліхтарі. Як повідомили у ЛКП "Львівсвітло", у зв'язку з цим всі відключення ліній вуличного освітлення відбуваються в ручному режимі. Проблеми з вимкненням вуличного освітлення також були зафіксовані у Запоріжжі. А у Чернівцях місцевих жителів попередили про можливі труднощі з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатор.

Нагадаємо, вранці 12 грудня у роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій по всій Україні. Абоненти повідомили про відсутність мережі та неможливість здійснювати дзвінки. При спробах зателефонувати до будь-якого абонента, на екрані висвічується "збій виклику".

У компанії "Київстар" повідомили, що внаслідок технічного збою у частини користувачів стали недоступними послуги зв’язку та доступу до інтернету. При цьому в компанії не уточнили, в якому тимчасовому проміжку проблеми будуть повністю усунуті.