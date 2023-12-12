"Немає зв’язку — йдіть до нас": у МВС розповіли, як бути без "Київстару"

Відновлювальні роботи продовжуються

Абоненти Kyivstar, які опинилися поза зоною досяжності через глобальний збій у оператора, можуть звернутися за допомогою до правоохоронців. Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі.

Таку заяву зробив голова МВС України Ігор Клименко. Про це він написав у своєму Telegram.

"Якщо вам потрібна термінова допомога — зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби — зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини", — нагадав міністр.

Також він додав, що можна попросити допомоги у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автошляхах.

Нагадаємо, що рано вранці у вівторок, 12 грудня, у "Київстарі" стався масштабний збій. Люди залишилися без зв’язку та інтернету. Фахівці працюють над усуненням несправностей. Вже опівдні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков пообіцяв, що мобільний оператор відновить свою нормальну роботу протягом 4-5 годин.

Раніше "Телеграф" писав, що масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар", який стався вранці 12 грудня, міг бути пов’язаний із помилкою у роботі персоналу.