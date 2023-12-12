"Нет связи - идите к нам": в МВД рассказали, как быть без "Киевстара"

Восстановительные работы продолжаются

Абоненты Kyivstar, которые оказались вне зоны досягаемости из-за глобального сбоя у оператора, могут обратиться за помощью к правоохранителям. Экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.

Такое заявление сделал глава МВД Украины Игоря Клименко. Об этом он написал в своем Telegram.

"Если вам нужна срочная помощь — связаться с родными или вызвать экстренные службы — обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть", — напомнил министр.

Также он добавил, что можно попросить помощи у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах.

Напомним, что ранним утром во вторник, 12 декабря, в "Киевстаре" случился масштабный сбой. Люди остались без связи и интернета. Специалисты работают над устранением неполадок. Уже к полудню министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков пообещал, что мобильный оператор восстановит свою нормальную работу в течение 4-5 часов.

Ранее "Телеграф" писал, что масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", который произошел утром 12 декабря, мог быть связан с ошибкой в работе персонала.