Сбой "Киевстара" ударил по пользователям "ПриватБанка": подробности

Могут быть трудности с транзакциями и оплатами

Масштабный сбой крупнейшего в Украине мобильного оператора "Киевстар" также может повлиять на работу некоторых терминалов и банкоматов. В частности, речь идет о "ПриватБанке".

Об этом сообщил спикер "ПриватБанка" Олег Серга в комментарии hromadske. Однако он отмечает, что сбой не влияет на всю сеть в целом.

"Некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных карточках. Для тех терминалов, которые работают на карточках "Киевстара", конечно, эта проблема влияет на их работу", — отметил он.

В Киеве и других городах из-за сбоя в работе "Киевстар" не работают терминалы для оплаты в супермаркетах.

По его словам, дело в том, что некоторые банкоматы также используют мобильную связь, но у банкоматной сети "ПриватБанка" максимальный процент АТМ, использующих услуги "Киевстара", составляет до 5%.

"То есть на работу банкоматной сети это почти не повлияло. Мы считаем, что максимальный риск до 5% у нас. На часть сетей это может повлиять, но не во всю", — отметил спикер.

Однако, как отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков около 12:00, "Киевстар" возобновит работу через четыре-пять часов. Следовательно, и работа терминалов и банкоматов, также пострадавших от этого сбоя, вернется в норму.

Ранее "Телеграф" писал, что стало известно о возможных причинах возникновения проблем в работе мобильного оператора.