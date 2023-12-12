Хакери чи обшук? Про причини збою у "Київстарі" пишуть ЗМІ, що відомо

Проблему вже вирішують

Масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар", який стався вранці 12 грудня, ймовірно був спровокований хакерською атакою. Під ударом опинилось ядро мережі.

Про це інформує видання DEV, посилаючись на джерела в компанії. Над проблемою вже працюють спеціалісти.

Також зазначається, що мобільний оператор, який надає послуги звʼязку понад 24 млн користувачів, спростовує інформацію про нібито обшуки правоохоронних органів в офісі "Київстару". Інформацію про них поширювати телеграм-канали, публікуючи навіть фото "з місця подій" та пишучи, що це також могло спричинити збій.

Фото обшуків від телеграм-каналу

За повідомленням джерел "Телеграфа" в Службі безпеки України, наразі представники силових структур зʼясовують всі обставини подій.

Станом на 11:54 проблеми зберігаються, адже звʼязок та інтернет недоступний, а також не працює сайт мобільного оператора.

Наразі не відомо скільки часу потрібно на усунення несправностей в роботі, тому абонентам "Київстару" радять скористатися послугою "Національний роумінг", щоб залишатися на зв'язку завдяки мережам від Vodafone і lifecell. При цьому тарифи залишаться для них колишніми, і СІМ-картку теж міняти не потрібно.

Раніше "Телеграф" писав, що найбільший мобільний оператор України "Київстар" попадає під санкції та з високою ймовірністю буде конфісковано. Він стане державною власністю.