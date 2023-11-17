Рятують від націоналізації: Навіщо Київстар покликав на роботу ексглаву ЦРУ

Київстар взяв на роботу колишнього держсекретаря США

Мобільний оператор "Київстар" повідомив про кадрові перестановки. До ради директорів компанії увійде колишній держсекретар США та екс-глава ЦРУ Майк Помпео. Українцям він добре відомий, бо вже приїжджав із офіційними візитами до Києва. А от його поява у складі топ-менеджменту "Київстару" стала для багатьох сюрпризом.

"Київстар" застосував один із популярних на заході механізмів корпоративного управління, коли колишнього високопосадовця запрошують на роботу в компанію. Для нього це додатковий заробіток, зазвичай, непоганий. Для бізнесу – важливий репутаційний та лобістський актив. У випадку з "Київстаром" запрошення Помпео до ради директорів – спроба акціонерів перешкодити націоналізації або навіть, швидше, експропріації компанії, на яку активно натякає українська влада", — пояснив "Бізнес-Телеграфу" екс-глава "Київстару" Петро Чернишов.

Чи допоможе Помпео "відбити" "Київстар", який пов'язують із російським олігархом Фрідманом від націоналізації?

Помпео та привид "конфіскації"

Днями український мобільний оператор "Кіївстар" видав прес-реліз від імені свого основного акціонера — компанії VEON. Це публічна компанія, що надає послуги зв’язку в багатьох країнах світу. В повідомленні сказано, що колишній держсекретар США Майк Р. Помпео приєднається до Ради директорів "Київстар" як незалежний невиконавчий директор.

"Секретар Помпео приєднується як партнер Impact Investments, щойно створеної в США стратегічної та фінансової консалтингової та інвестиційної фірми, яка прагне розвивати довгострокові партнерські відносини з провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах. Крім того, генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу призначений головою Ради директорів Київстар", — зазначається у релізі.

Як компанія пояснює неочікуваний хід? "Зміни у раді директорів Київстар є відображенням відданості VEON Україні, відродженню та відбудові країни. Як було оголошено раніше, VEON інвестує в Україну 600 мільйонів доларів протягом наступних трьох років та ініціює програму "Invest in Ukraine NOW" ("Інвестуйте в Україну ЗАРАЗ"), запрошуючи інші міжнародні компанії взяти участь у відбудові України. Зобов’язавшись надавати послуги в Україні, VEON вийшла з росії, оголосивши про завершення угоди 9 жовтня 2023 року".

Новий голова правління "Кіївстару" та гендиректор VEON Каан Терзіоглу заявив, що "радий вітати держсекретаря Помпео в наглядовій раді цієї зіркової компанії (Київстар — Ред), яка має потужну підтримку наших стейкхолдерів у США. Ми з нетерпінням чекаємо на знання та досвід, які секретар Помпео передаватиме компанії Київстар як активний і незалежний невиконавчий член правління Київстар".

Сам Помпео, якого цитує прес-служба "Київстару" у прес-релізі, сказав, що "з гордістю приєднується до VEON і Київстар у їхній надзвичайній службі народу України, наданні такого необхідного зв’язку та цифрових послуг у сферах здоров’я, навчання, розвитку бізнесу та розваг. Я також вітаю материнську компанію Київстар VEON за її лідерство в інвестуванні в Україну, її власну довгострокову відданість та ініціативу "Інвестуйте в Україну ЗАРАЗ".

Але що нсправді стоїть за цім обміном люб`язностями?

"Кіївстар" знаходиться у доволі непростому становищі. 4 жовтня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про арешт активів підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова. Йдеться про два десятки компаній та фінустанов загальну вартість яких оцінюють більш ніж у 17 млрд гривень. Серед них є і великий український мобільний оператор "Київстар", на 100% корпоративних прав якого суд наклав арешт.

Правда, трохи згодом, 18 жовтня, було повідомлено про помилку. Насправді арешту підлягають не 100%, лише 47,85% корпоративних прав "Київстару". Це не змінює головного: українська влада націлилася на націоналізацію "Київстару". Профільна спільнота розмовляє про це давно.

Були навіть підозри, що під націоналізацію влада затіяла переділ частотного ресурсу — щоб "Київстар" опинився у найбільш вигідному становищі, порівняно з іншими операторами. Ще в червні цього року Мінінстерство фінансів виставило на громадське обговорення законопроєкт про зміну в адмініструванні ренти за радіочастоти. Йдеться про так звані спектральні коефіцієнти, які Мінфін пропонує скасувати, залишивши лише стандартну ренту. І це анонсували як "спрощення". Спектральні коефіцієнти були запроваджені ще у 2017 року,і вони або знижують, або підвищують рентний платіж за частоти (коливаються від 0,75 до 1,4). Але набір частот у "Київстара" такий, що йому у разі ухвалення проєкту, буде значний дисконт по ренті.

Керівник напряму розвитку мобільного інтернету у Мінцифрі Станіслав Прибитько говорить, що податкове навантаження за новими правилами було б нерівномірним. Для "Київстару"зменшиться на 70 млн гривень на рік, для "Водафону" залишиться на існуючому рівні, для "Лайфселу" зросте на 132,5 млн.

Та й від влади вже не раз звучали заяви по "Київстару".Заступник очільника Офісу президента Ростислав Шурма у липні цього року, на зустрічі у Європейській бізнес-асоціації заявляв, що компанія знаходиться "за пів-кроку від конфіскації".

"Звертаю увагу, що прозвучало слово "конфіскація", а не націонализація", яка передбачає компенсацію власникам. Тобто, не виключено, що влада розгладає, чи, принаймні, розглядала, варіант безоплатного вилучення. Що, звісно, стало для акціонерів "Київстару" тривожним дзвіночком", — каже експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч. Головне, що зикидають "Київстару" — зв‘язок з підсанкційним російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Фрідман і Ко дійсно володіють часткою в компанії, але не напряму, а через одного з міноритарних акціонерів Veon — LettetOne Holdings, якому належить 47,9%. Частка Фрідмана у ньому складає 37,86%, Косогова — 47,23%. СЕО "Київстару" Олександр Комаров в інтерв‘ю NV оцінив частку Фрідмана у "Київстарі" менш ніж у 20%. Але вона все ж є, і для влади це постійний фактор роздратування. І якраз у такі складні часи головний акціонер "Київстару" кличе у компанію Помпео.

Зв`язки і гроші

Недивно, що перше, про що почали говорити в експертному середовищі після заяви про "роботу для Помпео" — нібито таким чином "Киїстар" намагаються відбити від націоналізації.

"Київстар" — це важливий актив Veon, тому акціонер буде протидіяти намаганням української влади експропріювати компанію. І Помпео йому у цьому може допомогти. Він — впливова людина, політик з великими зв‘язками у США й не тільки. Думаю, йому поставили завдання, розвивати тему як в Україні обходяться з правом власності, і таким чином, формувати групу підтримки "про всяк випадок". 26% у Veon — власність американських акціонерів. Вони хвилюються за свої гроші, тому ця тема в США повинна "зайти". Правда, Помпео — республіканець, а у влади в США зараз демократи. Плюс — він республіканець, та не трампіст, тому не факт, що перемога Трампа на президентських виборах однозначно зіграє у плюс. Але це тактичні нюанси. Стратегічно залучення Помпео і "Київстару", і Veon дуже вигідне", — вважає Чернишов. На питання, чи можна вважати Помпео своєрідним гарантом від націоналізації "Київстару" Чернишов зазначив, що шанси хороші, втім "українська влада вміє дивувати". Тобто ризики надвірної уваги влади до компанії знизяться, та не до нуля, вважає він.

Хіміч говорить, що залучення Помпео — вдалий і "елегантний" хід, який допоможе вирішити відразу кілька питань: мінімізувати закиди до "Київстару" як провідника "російского впливу" та збити намагання націоналізувати компанію. "Тепер всі питання наша влада може адресувати напряму Помпео. І буде дуже цікаво подивитися, що з того вийде", — каже Хіміч. Також, на його думку, перед Помпео будуть і бізнесові завдання. "Він може допомогти "Київстару" вбудуватись у ланцюг розподілу американської технічної допомоги Україні, потрапити у великі проєкти", — каже Хіміч.

Друг України

Майк Помпео обіймав посаду держсекретаря США з 2018 по 2021 рік і буа шостим директором Центрального розвідувального управління з 2017 до 2018 року. У 2011-2017 роках він представляв штат Канзас у Палаті представників США, а раніше (1996-2006 роки) працював генеральним директором Thayer Aerospace. Свого часу закінчив Військову академію США у Вест-Пойнт і отримав ступінь доктора права Гарвардської школи права.

Помпео не раз був із візитами у Києві. І як держсекретар, і вже після того, як перестав обіймати цю посаду. Навесні цього року він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, захоплювався хоробрістю українського народу, і заявляв, що підтримка України — це не про абстрактні ідеали, схожі на "глобальну демократію", про зміцнення національної й економічної безпеки США. В цілому Помпео сприймається як "друг України", що має хороші стосунки з Зеленським.