До ради директорів "Київстару" несподівано увійшов колишній держсекретар США часів Трампа

Помпео також є партнером Impact Investments

Майк Помпео, який був держсекретарем при Трампі, а нині є кандидатом у президенти США, увійшов до ради директорів "Київстару". Крім того, головою ради директорів призначено генерального директора групи компаній Veon (материнська компанія "Київстару") Каана Терзіоглу.

Про це повідомляє Forbes.ua. Зазначається, що Помпео увійде до ради директорів "Київстару" як незалежний член.

"Ці зміни у раді директорів "Київстар" відображають відданість Veon Україні, а також відновлення та відбудову України", — йдеться у релізі компанії.

Видання пише, що Помпео є партнером Impact Investments, нещодавно створеної в США стратегічної, фінансової консультативної та інвестиційної фірми, яка займається консультуванням, інвестуванням та партнерством із провідними світовими стратегічними компаніями у різних галузях та регіонах. Impact має надавати підтримку менеджменту "Київстару" та його материнській компанії Veon у низці ключових стратегічних ініціатив щодо України.

Нагадаємо, ЗМІ називали "Київстар" одним із активів уродженця України, а нині підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана. У жовтні СБУ повідомила про арешт усіх корпоративних прав компаній Фрідмана, зокрема частини корпоративних прав "Київстару".

При цьому материнська компанія мобільного оператора "Київстар" VEON у відповідь на це заявила, що є єдиним власником оператора та відкинула будь-який вплив та контроль на неї Михайла Фрідмана.

"VEON є і залишається єдиним та законним власником Київстар. Жодне із зазначених у згаданому вище повідомленні СБУ не володіє акціями VEON або Київстар", — сказали в компанії.

31 жовтня VEON навіть подала до суду, де оскаржуватиме арешт.

Примітно, що вже у листопаді Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із Фрідманом компаній і "Київстару" там не було.

Нагадаємо, як уже писав "Телеграф", Михайло Фрідман є уродженцем Львова та російським олігархом. В Україні він разом з іншими росіянами володів "Альфа-Банком Україна" — дочірнім банком російської "Альфа Груп", який працює в Україні з 1992 року, і входив до ТОП-5 вітчизняних банків за розмірами активів. Його, до речі, вже націоналізували. У перші дні повномасштабного вторгнення він засудив війну, що, втім, не врятувало його від міжнародних персональних санкцій та арешту корпоративних прав Альфа-Банк Україна. Влітку 2022 року навколо Михайла Фрідмана виник інформаційний галас – з’явилася інформація про нібито отримання ними українського громадянства, щоб позбавитися санкцій, що було спростовано в Офісі президента. Докладніше про Фрідмана та інших путінських олігархів ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що США розширили санкції проти росії. До списку увійшли засновники "Альфа-Банку" Михайло Фрідман і Петро Авен, а також два колишні великі акціонери "Альфа-Груп" Герман Хан і Олексій Кузьмічов.