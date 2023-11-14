В совет директоров "Киевстара" неожиданно вошел бывший госсекретарь США времен Трампа

Помпео также является партнером Impact Investments

Майк Помпео, который был госсекретарем при Трампе, а ныне является кандидатом в президенты США, вошел в совет директоров "Киевстара". Кроме того, председателем совета директоров назначен генеральный директор группы компаний Veon (материнская компания "Киевстара") Каан Терзиоглу.

Об этом сообщает Forbes.ua. Отмечается, что Помпео войдет в совет директоров "Киевстара" как независимый член.

"Эти изменения в совете директоров "Киевстара" отражают преданность Veon Украине, а также восстановление и отстраивание Украины", – говорится в релизе компании.

Издание пишет, что Помпео является партнером Impact Investments, недавно созданной в США стратегической, финансовой консультативной и инвестиционной фирмы, занимающейся консультированием, инвестированием и партнерством с ведущими мировыми стратегическими компаниями в различных отраслях и регионах. Impact должна будет оказывать поддержку менеджменту "Киевстара" и его материнской компании Veon в ряде ключевых стратегических инициатив по Украине.

Напомним, СМИ называли "Киевстар" одним из оставшихся активов уроженца Украины, а ныне подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана. В октябре СБУ сообщила об аресте всех корпоративных прав компаний Фридмана, в том числе, части корпоративных прав "Киевстара".

При этом материнская компания мобильного оператора "Киевстар" VEON в ответ на это заявила, что является единственным владельцем оператора и отвергла любое влияние и контроль на нее Михаила Фридмана.

"VEON есть и остается единственным и законным владельцем Киевстар. Ни одно из указанных в упомянутом выше сообщении СБУ не владеет акциями VEON или Киевстар", – сказали в компании.

31 октября VEON даже подала в суд, где будет оспаривать арест.

Примечательно, что уже в ноябре Зеленский ввел санкции против связанных с Фридманом компаний и "Киевстара" там не было.

Напомним, как уже писал "Телеграф", Михаил Фридман является уроженцем Львова и российским олигархом. В Украине он вместе с другими россиянами владел "Альфа-Банком Украина" — дочерним банком российской "Альфа Групп", работающим в Украине с 1992 года, и входящим в ТОП-5 отечественных банков по размерам активов. Его, к слову, уже национализировали. В первые дни полномасштабного вторжения он осудил войну, что, впрочем, не спасло его от международных персональных санкций и ареста корпоративных прав "Альфа-Банк Украина". Летом 2022 года вокруг Михаила Фридмана возникла информационная шумиха – появилась информация о якобы получении ими украинского гражданства, чтобы избавиться от санкций, что было опровергнуто в Офисе президента. Более подробно о Фридмане и о других путинских олигархах вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы сообщали, что США расширили санкции против россии. В список вошли основатели "Альфа-Банка" Михаил Фридман и Петр Авен, а также два бывших крупных акционера "Альфа-Групп" Герман Хан и Алексей Кузьмичев.