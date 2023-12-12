Масштабный сбой у "Киевстара": в компании объяснили, что происходит

В Kyivstar извинились перед абонентами за временные неполадки

Ранним утром во вторник, 12 декабря, в "Киевстаре" случился масштабный сбой. Специалисты работают над устранением неполадок.

Журналисты "Телеграфа" обратились в компанию с вопросом о случившемся инциденте. Специалисты сообщили изданию, что в результате технического сбоя у части пользователей стали недоступными услуги связи и доступа к интернету.

"Утром 12 декабря в сети Киевстар произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы. Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим извинения за временные сложности и благодарим за понимание", — говорится в сообщении.

В компании пока не уточняют, в каком временном промежутке проблемы будут полностью устранены. По состоянию на 10:07 официальный сайт "Киевстара" все еще недоступен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пока в "Киевстаре" работают над устранением случившихся неполадок, абоненты имеют возможность воспользоваться национальным роумингом. Это позволяет между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без замены сим-карт, а также с сохранением своего текущего тарифа.