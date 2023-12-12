Масштабний збій у "Київстара": у компанії пояснили, що відбувається

У Kyivstar вибачилися перед абонентами через тимчасові неполадки

Рано вранці у вівторок, 12 грудня, у "Київстарі" стався масштабний збій. Фахівці працюють над усуненням несправностей.

Журналісти "Телеграфа" звернулися до компанії з питанням про інцидент. Фахівці повідомили виданню, що внаслідок технічного збою у користувачів стали недоступними послуги зв’язку та доступу до інтернету.

"Вранці 12 грудня в мережі Київстар стався технічний збій, внаслідок якого можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет в частини абонентської бази. Фахівці компанії працюють над усуненням проблеми. Просимо вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння", — йдеться у повідомленні.

У компанії поки що не уточнюють, у якому тимчасовому проміжку проблеми будуть повністю усунуті. Станом на 10:07 офіційний сайт "Київстару" все ще недоступний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поки в "Київстарі" працюють над усуненням неполадок, абоненти мають можливість скористатися національним роумінгом. Це дозволяє між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без заміни сім-карток, а також зі збереженням свого поточного тарифу.