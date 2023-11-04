"Вам дають 200 гривень від Київстару": шахраї вигадали чергову схему розлучення українців

Шахраї не втомлюються вигадувати нові схеми обману українців

Останнім часом в Україні знову спостерігається сплеск активності телефонних шахраїв, які від імені оператора мобільного зв’язку нібито пропонують бонусні гроші на рахунок.

Як повідомила Уляна Стельмашова з Центру політичного консалтингу у своєму Facebook, шахраї вже намагалися обдурити кількох її знайомих, а напередодні зателефонували і їй самій.

За словами Стельмашової, їй зателефонували з невідомого номера, де чоловік представився менеджером "Київстару" та звернувся до неї на ім’я та по батькові. "Представник" компанії після цього повідомив, що оскільки у країні йде війна, то всім абонентам компанія нібито нараховується 200 гривень на рахунок.

Коли вона відмовилася, шахраї повідомили, що переведуть ці кошти на рахунок ЗСУ, а для цього їй необхідно назвати код, який прийде СМС. Розуміючи, що відбувається, Стельмашова відмовилася це робити, після чого невідомий просто кинув слухавку.

Як повідомлялося раніше, українська журналістка та молодший лейтенант 47-й ОМБр ЗСУ Анастасія Блищик раніше розповіла, що напередодні шахраї написали їй від імені коханого, який загинув півтора року тому.