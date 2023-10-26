"Занадто жорстоко": шахраї від імені загиблого на війні журналіста попросили допомоги у його нареченої

Аферисти швидко заміли сліди

Шахраї в Україні не лише пропонують гроші за здачу позицій ЗСУ, а й знущаються з вдів. Жертвою таких зловмисників стала українська журналіст та молодший лейтенант 47-й ОМБр ЗСУ Анастасія Блищик.

У своєму Instagram дівчина розповіла, що їй "написав" її покійний коханий Олександр Махов. Анастасія Блищик зазначила, що така поведінка надто жорстока навіть для аферистів.

Так, уночі 25 жовтня в Telegram їй надійшло СМС-повідомлення нібито від її коханого, який загинув ще півтора року тому. У тексті просили допомоги, однак невдовзі після надсилання всі повідомлення та сам обліковий запис були видалені.

"Це найгірше, що могли придумати шахраї, написавши від імені коханої людини, яка загинула на війні майже півтора року тому. Занадто жорстоко", — написала Анастасія.

Що саме вимагали шахраї від імені Олександра, дівчина не уточнила.

Нагадаємо, що 36-річний журналіст Олександр Махов вступив до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади у перші дні повномасштабного вторгнення. До війни працював на телеканалах "Україна" та "Україна 24", а також був воєнним кореспондентом на телеканалі "Дом".

5 квітня 2022 року він зробив пропозицію руки та серця коханій Анастасії Блищик, а вже 4 травня 2022 року загинув внаслідок артилерійських обстрілів біля міста Ізюм, що на Харківщині.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українка виманювала гроші у сімей військових, які зараз у полоні. Жінка обіцяла дізнатися всю інформацію про полонених.