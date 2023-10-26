"Слишком жестоко": мошенники от имени погибшего на войне журналиста попросили помощи у его невесты

Аферисты быстро замели следы

Мошенники в Украине не только предлагают деньги за сдачу позиций ВСУ, но и издеваются над вдовами. Жертвой таких злоумышленников стала украинская журналист и младший лейтенант 47-й ОМБр ВСУ Анастасия Блищик.

В своем Instagram девушка рассказала, что ей "написал" ее покойный возлюбленный Александр Махов. Анастасия Блищик отметила, что такое поведение слишком жестокое даже для аферистов.

Так, ночью 25 октября в Telegram ей пришло СМС-сообщение якобы от ее возлюбленного, который погиб еще 1,5 года назад. В тексте просили помощи, однако вскоре после отправки все сообщения и сам аккаунт были удалены.

"Это худшее, что могли придумать мошенники, написав от имени любимого человека, который погиб на войне почти полтора года назад. Слишком жестоко", — написала Анастасия.

Что именно требовали мошенники от имени Александра, девушка не уточнила.

Напомним, что 36-летний журналист Александр Махов вступил в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в первые дни полномасштабного вторжения. До войны работал на телеканалах "Украина" и "Украина 24", а также был военным корреспондентом на телеканале "Дом".

5 апреля 2022 года он сделал предложение руки и сердца возлюбленной Анастасии Блищик, а уже 4 мая 2022 года погиб в результате артиллерийских обстрелов возле города Изюм, Харьковской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинка выманивала деньги у семей военных, которые сейчас в плену. Женщина обещала узнать всю информацию о пленных.