"Выручай, до завтра": мошенники активизировались в Telegram, что нужно знать

Жертвой мошенников может стать каждый

Мошенники продолжают "атаковать" украинцев и на этот раз они активизировались через мессенджер Telegram. Сперва они выманивают доступ у владельца аккаунта, а потом просят "в долг" у всех, кто есть в контак-листе жертвы.

Об этом "Телеграфу" сообщили читатели. У одного из них мошенники попытались выманить 8500 гривен.

Действуют злоумышленники по привычной схеме. При помощи ссылок на сторонние ресурсы они завладевают чужим аккаунтом, а потом уже от его имени начинают общение с потенциальными жертвами. Есть и случаи, когда преступники создают полную копию аккаунта человека и уже с него просят деньги "в долг".

В случае с нашим читателем, преступник писал именно с аккаунта знакомого, так как история переписок сохранилась. Интересно, что мошенники ведут переписку самостоятельно, а не при помощи автоответчика.

Очевидно, что деньги мошеннику никто не переводил, хотя он и не пытался попросить это доказать. При общении с другими людьми из базы контактов жертвы мошенники часто требовали показать скриншот перевода, а когда их просили созвониться и подтвердить, что на связи владелец аккаунта — они отказывались это делать.

В любом случае, первым делом вы должны связаться с человеком, от имени которого у вас просят деньги. Это займет минуту и сохранит ваши деньги. Именно так было и в этот раз. Выяснилось, что владелец аккаунта даже не знал, что его взломали.

Сами банки деньги, которые вы отправили мошенникам, возвращать вряд ли станут, но попытаться все же стоит.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников:

написать в службу поддержки банка (даже если они откажутся блокировать счет);

оставить заявку на сайте Киберполиции (там также анализирует полученные данные).

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