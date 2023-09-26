Мошенники в вашем телефоне: эксперты обнаружили опасные приложения в Play Store

Злоумышленники пытаются получить ваши личные данные, поэтому их следует защищать

С развитием технологий, наши гаджеты становятся настоящими "копилками" информации. Но такая информационная "вкусность" может привлекать внимание не только полезных приложений, но и вредоносных программ.

Как сообщает "24 канал", компания "Доктор Веб" обнаружила ряд опасных приложений в Google Play Store, которые уже успели "обмануть" более двух миллионов пользователей.

Среди "неверных" приложений, которые окружают нас, в частности обнаружен Fast Cleaner & Cooling Master. Программы, как это, не только показывают нежелательную рекламу, но и могут предоставлять злоумышленникам доступ к личной информации пользователя. Приложения типа Bluetooth Device Auto Connect и TubeBox также попали под давление критики, поскольку они привлекали пользователей обещаниями, которые оказались мошенническими.

Чтобы не стать жертвой вредоносных программ, необходимо соблюдать простые правила безопасности. Перед загрузкой приложения обязательно проверяйте отзывы других пользователей, а также сведения о разработчике. Не игнорируйте внешние источники: форумы, сайты с отзывами и другие ресурсы могут дать четкое представление о приложении.

Будьте всегда внимательны и внимательны. Ваш смартфон или компьютер – это не просто средство для развлечения или работы, но и хранилище вашей личной информации. Уважайте свою приватность — и не позволяйте вредоносным программам нарушить ее.

Напомним, что выбрать лучшую операционную систему для своего смартфона – это только первый шаг к защите ваших данных. Если вы используете устройства на базе Android, обратите внимание на потенциальную опасность, которая может скрываться прямо в системе устройства, включая риск установленного на заводе вредоносного программного обеспечения.