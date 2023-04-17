Qualcomm "переиграл" MediaTek: названы самые быстрые смартфоны на Android за март 2023 года

Гаджеты от MediaTek даже не вошли в первую десятку рейтинга

Бенчмарк AnTuTu продолжает подводить итоги первого квартала текущего года, и в дополнение к определению самых производительных гаджетов под управлением iOS решил сравнить характеристики для Android-смартфонов.

Рейтинг приводится на сайте AnTuTu.

А так как процессы для "Андроида" производят две компании — Qualcomm и MediaTek, то заочная "битва" разыгралась между смартфонами, которые работают на их процессорах.

И первое впечатление – пока что "схватку" выигрывает Qualcomm, так как модель от MediaTek под названием Dimensity 9200 даже не попала в десятку лидеров.

В то же время на первом месте оказался смартфон Red Magic 8 Pro+ на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 со средним результатом 1 308 126 баллов. Во многом это произошло благодаря его активному вентилятору охлаждения, который дал смартфону преимущество в производительности.

Vivo X90 Pro+ расположился прямо за ним со средним баллом 1 298 560. Он может похвастаться 6,78-дюймовым экраном 2K E6 с частотой обновления 120 Гц, пыле- и влагозащищенностью по стандарту IP68, а также модулем Zeiss с четырьмя камерами.

Mi 13 Pro, также работающий на базе Snapdragon 8 Gen 2, занял третье место со средним баллом 1 279 978. Он оснащен 6,73-дюймовым изогнутым экраном с также поддержкой частоты обновления 120 Гц. Модуль его камер может похвастаться объективами, настроенными профессиональным производителем камер Leica.

В то же время эксперты отмечают, что MediaTek собирается "нанести ответный удар", выпустив в конце года Dimensity 9200+, которая может оказаться реальным конкурентом телефонам на Snapdragon 8 Gen 2.

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