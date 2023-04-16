Для тех, кто не любит "лопаты": названы 5 самых лучших компактных телефонов 2023 года

Небольшие мобильные девайсы до сих пор выпускаются, но в ограниченных количествах

В то время как многие мужчины хотят, чтобы их телефон был быстрым, мощным презентабельным, некоторым пользовательницам от "говорилки-звонилки" нужно другое: чтобы гаджет был маленьким, удобным и легко помещался даже в небольшую сумочку.

Именно для таких абонентов издание PC Magazine представило подборку лучших компактных телефонов на 2023 год (оказывается, такие еще существуют).

Вот какие модели туда вошли.

Лучший компактный iPhone

Apple iPhone 13 mini

Этот смартфон можно назвать самым удобным и доступным флагманом Apple. Хотя, возможно, вы решите доплатить и купить iPhone 13, чтобы автономность была выше. И как раз-таки небольшая автономность является главным минусом мини-версии. Из плюсов устройства — мощный процессор, красивый внешний вид, улучшенная автономность по сравнению с iPhone 12 mini.

Лучший компактный смартфон на Android

Samsung Galaxy S23

Среди его достоинств выделяют компактность, высокую производительность, хорошую автономность, разумную цену, достойные камеры. При этом у флагмана нет поддержки UWB и заряжается он медленнее, чем S23+ и S23 Ultra.

Самый доступный компактный iPhone

Apple iPhone SE (2022)

Это самый доступный из новых моделей iPhone. Он отличается высокой производительностью, улучшенной производительностью по сравнению с предшественником. В то же время у устройства устаревший дизайн и отсутствует ночной режим. Кроме того, время работы у него меньше всех среди новинок iPhone.

Лучший складной смартфон

Samsung Galaxy Z Flip 4

Приобретая этот смартфон, вы получите удобный второй экран с внешней стороны, необычный дизайн, хорошую сотовую связь, улучшенную автономность. Среди недостатков устройства называют снижение игровой производительности, камеры с меньшим количеством функций по сравнению с другими смартфонами премиум-класса.

Лучший телефон с клавиатурой

Unihertz Titan Pocket

Этот телефон обладает уникальным дизайном, поддерживает две сим-карты, у него хорошая производительность за свою цену. Тем не менее экран у него с соотношением 1:1, что подходит не для всех приложений; не хватает Unihertz Titan Pocket также некоторых диапазонов скорости и покрытия; у него ужасные камеры.

Лучший недорогой телефон-раскладушка

Nokia 2780 Flip

У него хорошее качество связи, есть поддержка Wi-Fi, FM-радио, стоит он тоже недорого. Однако будьте готовы к среднему времени автономной работы, отсутствию ряда ключевых приложений, не очень удобной операционной системе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших Android-смартфонах по соотношению цена-мощность.