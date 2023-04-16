Для тих, хто не любить "лопати": названо 5 найкращих компактних телефонів 2023 року

Невеликі мобільні девайси досі випускаються, але в обмежених кількостях

У той час як багато чоловіків хочуть, щоб їхній телефон був швидким, потужним і презентабельним, деяким користувачам від "говорки-дзвонилки" потрібно дещо інше: щоб гаджет був маленьким, зручним і легко поміщався навіть у невелику сумочку.

Саме для таких абонентів видання PC Magazine представило добірку найкращих компактних телефонів на 2023 рік (виявляється, такі ще існують).

Ось які моделі туди увійшли.

Найкращий компактний iPhone

Apple iPhone 13 mini

Цей смартфон можна назвати найзручнішим та найдоступнішим флагманом Apple. Хоча, можливо, ви вирішите доплатити і купити iPhone 13, щоб автономність була вищою. І саме невелика автономність є головним мінусом міні-версії. З плюсів пристрою – потужний процесор, гарний зовнішній вигляд, покращена автономність порівняно з iPhone 12 mini.

Найкращий компактний смартфон на Android

Samsung Galaxy S23

Серед його переваг виділяють компактність, високу продуктивність, хорошу автономність, розумну ціну, гідні камери. При цьому флагман не має підтримки UWB і заряджається він повільніше, ніж S23+ і S23 Ultra.

Найдоступніший компактний iPhone

Apple iPhone SE (2022)

Це найдоступніший з нових моделей iPhone. Він відрізняється високою продуктивністю у порівнянні з попередником. У той же час пристрій має застарілий дизайн і у нього відсутній нічний режим. Крім того, час роботи у нього найменший серед новинок iPhone.

Найкращий складаний смартфон

Samsung Galaxy Z Flip 4

Купуючи цей смартфон, ви отримаєте зручний другий екран із зовнішнього боку, незвичайний дизайн, гарний стільниковий зв’язок, покращену автономність. Серед недоліків пристрою називають зниження ігрової продуктивності, камери з меншою кількістю функцій, порівняно з іншими смартфонами преміум-класу.

Найкращий телефон з клавіатурою

Unihertz Titan Pocket

Цей телефон має унікальний дизайн, підтримує дві сім-карти, у нього хороша продуктивність за свою ціну. Проте екран у нього із співвідношенням 1:1, що підходить не для всіх програм; не вистачає Unihertz Titan Pocket також деяких діапазонів швидкості та покриття; у нього жахливі камери.

Найкращий недорогий телефон-розкладачка

Nokia 2780 Flip

У нього хороша якість зв’язку, є підтримка Wi-Fi, FM-радіо, він теж коштує недорого. Однак будьте готові до середнього часу автономної роботи, відсутності ряду ключових додатків, не дуже зручній операційній системі.

Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі Android-смартфони за співвідношенням ціна-потужність.