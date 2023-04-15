Названо найпотужніші iOS-пристрої за версією AnTuTu

І лідер рейтингу, і срібний призер побудовані на базі процесора Apple M2 і оснащені 8 ГБ ОЗ

Розробники популярного бенчмарку AnTuTu, які зазвичай оцінюють роботу пристроїв на Android, вирішили "дістатись" і до гаджетів під управлінням iOS.

За результатами тестування на сторінці бенчмарку в Мережі опубліковано список найпродуктивніших пристроїв Apple, які тестили у минулому місяці.

Найбільш цікавим виглядає результат випробувань iPhone 14 Pro Max — незважаючи на статус топового пристрою серії, смартфон поступився більш доступній версії.

Найпотужнішим мобільним пристроєм американського бренду виявився iPad Pro 12.9 (2022), який набрав за підсумками тестування в AnTuTu 1413688 балів. Друге місце зайняла 11-дюймова версія того ж гаджета з результатом в 1291725 "папуг". Замкнув трійку лідерів iPad Pro 12.9 зразка 2021 року (1196675 балів).

І лідер рейтингу, і срібний призер побудовані на базі процесора Apple M2 і оснащені 8 ГБ ОЗУ. Планшети, що посіли місця з третього до п’ятого, оснащені чіпами M1. Цікавим виглядає результат iPhone 14 Pro, який обійшов дорожчу версію Pro Max. Втім, помітити цю різницю у продуктивності при повсякденному використанні смартфона його власникам навряд чи вдасться.

Раніше Телеграф писав про те, чому потрібно перевіряти стан батареї на iPhon e і як це зробити.