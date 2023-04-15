Названы самые мощные iOS-устройства по версии AnTuTu

И лидер рейтинга, и "серебряный призёр" построены на базе процессора Apple M2 и оснащены 8 ГБ ОЗ

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu, обычно оценивающие работу устройств на Android, решили "добраться" и гаджетов под управлением iOS.

По результатам тестирования на странице бенчмарка в Сети опубликован список самых производительных устройств Apple, протестированных в прошлом месяце.

Наиболее интересным выглядит результат испытаний iPhone 14 Pro Max — несмотря на статус топового устройства серии, смартфон уступил своей более доступной версии.

Самым мощным мобильным устройством американского бренда оказался iPad Pro 12.9 (2022), набравший по итогам тестирования в AnTuTu 1 413 688 баллов. Второе место 11-дюймовая версия того же гаджета с результатом в 1 291 725 "попугаев". Замкнул тройку лидеров iPad Pro 12.9 образца 2021 года (1 196 675 баллов).

И лидер рейтинга, и "серебряный призёр" построены на базе процессора Apple M2 и оснащены 8 ГБ ОЗУ. Планшеты, занявшие места с третьего по пятое, оснащены чипами M1. Любопытным выглядит результат iPhone 14 Pro, который обошёл более дорогую версию Pro Max. Впрочем, заметить эту разницу в производительности при повседневном использовании смартфона его владельцам вряд ли удастся.

Ранее "Телеграф" писал о том, почему нужно проверять состояние батареи на iPhone и как это сделать.