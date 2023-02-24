Не так просто, як здається: як видалити дубльовані контакти на iPhone

Часом телефонні номери повторюються і книга контактів перетворюється у суцільний балаган, виправити це вручну досить складно

Набридливі дублікати у телефонній книзі — поширена проблема. Таке трапляється, якщо ви додаєте контакти з різних джерел: вручну, через Google та iCloud або в якийсь інший спосіб. Виявити всі повтори і прибрати їх вручну — досить складний і тривалий процес, до того ж ви можете щось пропустити.

Тому сьогодні ми розкажемо, як впорядкувати це "звалище" номерів на iPhone. Спеціальними інструкціями та корисними порадами ділиться спеціалізований сайт howtogeek.com.

Як видалити повторювані контакти на iPhone

Apple не завжди мала спеціальний інструмент для об’єднання дублікатів контактів — ця функція вбудована у програму "Контакти" лише з iOS 16. Вона не ідеальна, але більшість повторів "зловить".

Щоб впорядкувати свою телефонну книгу:

Відкрийте програму "Контакти" на своєму iPhone або iPad.

Перейдіть до "Усі контакти".

Якщо знайдено дублікати, у верхній частині екрана ви побачите картку. Торкніться "Переглянути дублікати".

Виберіть контакт, який ви хочете об’єднати, або торкніться "Об’єднати все", щоб об’єднати усі відразу.

Якщо ви виберете окремий контакт, то побачите, звідки отримано дублікати. Виберіть опцію "Об’єднати".

Спеціальні програми для усунення дублікатів у контактах

Щоб знайти всі повтори, ви можете скористатися програмою стороннього розробника. Непоганий варіант — безкоштовний додаток під назвою "Easy Cleaner" — він має майже 5-зірковий рейтинг.

Щоб видалити дублі у контактах на iPhone:

Відкрийте програму та надайте їй доступ до ваших контактів. Натисніть "Продовжити", а потім "ОК".

В основному меню програми натисніть "Дублікати контактів" і виберіть потрібний контакт зі списку, що з’явився.

Тоді натисніть "Об’єднати".

Якщо хочете зробити це з усіма дублями відразу, оберіть опцію "Об’єднати всі".

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