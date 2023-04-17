Qualcomm "переграв" MediaTek: названо найшвидші смартфони на Android за березень 2023 року

Гаджети від MediaTek навіть не увійшли до першої десятки рейтингу

Бенчмарк AnTuTu продовжує підбивати підсумки першого кварталу поточного року, і на додаток до визначення найпродуктивніших гаджетів під управлінням iOS вирішив порівняти характеристики для Android-смартфонів.

Рейтинг наводиться на сайті AnTuTu.

Оскільки процеси для "Андроїда" виробляють дві компанії — Qualcomm і MediaTek, то заочна "битва" розігралася між смартфонами, які працюють на їх процесорах.

І перше враження — поки що "битву" виграє Qualcomm, оскільки модель від MediaTek під назвою Dimensity 9200 навіть не потрапила до десятки лідерів.

На першому місці опинився смартфон Red Magic 8 Pro+ на базі.процесора Snapdragon 8 Gen 2 із середнім результатом 1 308 126 балів. Багато в чому це сталося завдяки активному вентилятору охолодження, який дав смартфону перевагу в продуктивності.

Vivo X90 Pro+ розташувався прямо за ним із середнім балом 1 298 560. Він може похвалитися 6,78-дюймовим екраном 2K E6 з частотою оновлення 120 Гц, пило-і вологозахищеністю за стандартом IP68, а також модулем Zeiss з модулем Zeiss.

Mi 13 Pro, який також працює на базі Snapdragon 8 Gen 2, посів третє місце із середнім балом 1 279 978. Він оснащений 6,73-дюймовим вигнутим екраном з підтримкою частоти оновлення 120 Гц. Модуль камер може похвалитися об’єктивами, налаштованими професійним виробником камер Leica.

У той же час експерти відзначають, що MediaTek збирається "завдати удару у відповідь", випустивши наприкінці року модель Dimensity 9200+, яка може виявитися реальним конкурентом телефонам на Snapdragon 8 Gen 2.

Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі Android-смартфони за співвідношенням ціна-потужність.