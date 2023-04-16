Так батарея вашого телефону прослужить набагато довше: експертка озвучила просте правило

Усього одна звичка продовжить термін служби акумулятора смартфона, заразом заощадивши ваші гроші

Багато користувачів припускаються помилок під час заряджання мобільного телефону, в тому числі залишаючи пристрій у мережі на всю ніч. Однак найважливіше правило – досягати певного діапазону відсотків, коли ви заряджаєте смартфон.

Відповідь на питання, до якого відсотка слід заряджати телефон, дає Ліз Гамільтон — директорка з персоналу та клієнтів Mobile Klinik. Докладніше про це пише Reader’s Digest.

Ви зможете продовжити термін служби батареї та час роботи гаджета завдяки дотриманню зрозумілої рекомендації експертки. Гамільтон закликає заряджати телефон лише частково, щоб уповільнити розтрату життєвого циклу акумулятора. За її словами, оптимальний рівень заряду батареї становить 25-85%.

Так, літій-іонні, тобто сучасні акумулятори смартфонів можуть зазнавати екстремальних навантажень. Особливо завдає шкоди батареї заряджання телефону більш ніж на 100 відсотків, стверджує Гамільтон. Багато хто з нас залишає смартфон у розетці, навіть якщо заряд повний. Насправді це дуже негативно впливає на стан акумулятора вашого гаджета.

Експертка дає важливу пораду: не дозволяйте смартфону повністю розряджатися до нуля, а під час заряджання відключайте пристрій, як тільки заряд становитиме 85%. Ця нескладна звичка у довгостроковій перспективі збереже батарею телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити під час заряджання мобільного телефону. Прості правила продовжать життя батареї.