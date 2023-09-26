Шахраї у вашому телефоні: експерти виявили небезпечні додатки в Play Store

Зловмисники намагаються отримати ваші особисті дані, тому їх варто захищати

З розвитком технологій, наші гаджети стають справжніми "скарбничками" інформації. Але така інформаційна "смакота" може привертати увагу не лише корисних додатків, але й шкідливих програм.

Як інформує "24 канал", компанія "Доктор Веб" виявила ряд небезпечних застосунків у Google Play Store, які вже встигли "обдурити" понад два мільйони користувачів.

Серед "зрадливих" додатків, які оточують нас, зокрема виявлений Fast Cleaner & Cooling Master. Програми, як ця, не лише показують небажану рекламу, а й можуть надавати зловмисникам доступ до особистої інформації користувача. Додатки на кшталт Bluetooth Device Auto Connect та TubeBox також потрапили під натиск критики, оскільки вони приваблювали користувачів обіцянками, які виявилися шахрайськими.

Щоб не стати жертвою шкідливих програм, необхідно дотримуватися простих правил безпеки. Перед завантаженням додатка обов'язково перевіряйте відгуки інших користувачів, а також відомості про розробника. Не ігноруйте зовнішні джерела: форуми, сайти з відгуками та інші ресурси можуть дати чітке уявлення про додаток.

Будьте завжди уважними і пильними. Ваш смартфон або комп'ютер — це не просто засіб для розваги чи роботи, але й сховище вашої особистої інформації. Шануйте свою приватність — і не дозволяйте шкідливим програмам порушити її.

Нагадаємо, що обрати найкращу операційну систему для свого смартфона — це лише перший крок до захисту ваших даних. Якщо ви користуєтесь пристроями на базі Android, зверніть увагу на потенційну небезпеку, яка може ховатися прямо в системі пристрою, включаючи ризик встановленого на заводі шкідливого програмного забезпечення.