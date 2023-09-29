"Виручай, до завтра": шахраї активізувалися в Telegram, що потрібно знати

Жертвою шахраїв може стати кожен

Шахраї продовжують "атакувати" українців, і цього разу вони активізувалися через месенджер Telegram. Спершу вони виманюють доступ у власника облікового запису, а потім просять "в борг" у всіх, хто є в контактах у жертви.

Про це "Телеграфу" повідомили читачі. В одного з них шахраї спробували виманити 8500 гривень.

Діють зловмисники за звичною схемою. За допомогою посилань на сторонні ресурси вони заволодівають чужим акаунтом, а потім уже від його імені починають спілкування з потенційними жертвами. Є й випадки, коли злочинці створюють повну копію облікового запису людини і вже з неї просять гроші "в борг".

У випадку з нашим читачем, злочинець писав саме з облікового запису знайомого, оскільки історія листування збереглася. Цікаво, що шахраї листуються самостійно, а не за допомогою автовідповідача.

Очевидно, що гроші шахраю ніхто не переказував, хоча він і не намагався попросити це довести. При спілкуванні з іншими людьми з бази контактів жертви шахраї часто вимагали показати скріншот переказу, а коли їх просили зателефонувати та підтвердити, що на зв’язку власник акаунту — вони відмовлялися це робити.

У будь-якому випадку, перш за все ви повинні зв’язатися з людиною, від імені якої у вас просять гроші. Це займе хвилину та збереже ваші гроші. Саме так було й цього разу. З’ясувалося, що власник облікового запису навіть не знав, що його акаунт зламали.

Самі банки гроші, які ви відправили шахраям, повертати навряд чи стануть, але спробувати все ж таки варто.

Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв:

написати до служби підтримки банку (навіть якщо вони відмовляться блокувати рахунок);

залишити заявку на сайті Кіберполіції (там також аналізує отримані дані).

Раніше "Телеграф" писав про те, що фахівці виявили низку небезпечних програм у Google Play Store.