Шахраї взялися за "соцвиплати під час війни": у МВС розповіли про новий "розвод" в Україні

Правоохоронці пояснили порядок дій під час контакту з шахраями

В Україні на тлі бойових дій зростає кількість людей, які потребують отримання соціальної допомоги, а разом з ними і кількість шахраїв, які бажають нажитися на чужій біді.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, зазвичай зловмисники в цьому випадку покладаються на довірливість своїх жертв і діють дуже незграбно, але тому не менш ефективно.

Зокрема, вони телефонують з невідомого номера, представляються "благодійною організацією" або "фондом" і повідомляють "радісну" новину про те, що жертві нарахували соціальну допомогу, а тому необхідно надати дані паспорта та реквізити банківської картки.

Якщо ж людина повідомляє ці дані, то незабаром може виявити, що замість фінансової допомоги з її рахунку були списано всі гроші.

Правоохоронці нагадують, що в жодному разі не можна повідомляти третій особі реквізити своєї картки, включаючи її номер, термін дії та CVV2-код. У випадку, якщо такий дзвінок стався, то варто покласти слухавку, перевірити чи справді вам призначені соцвиплати у представників влади чи родичів, а потім повідомте про ситуацію правоохоронцям.

Як повідомлялося раніше, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олександр Куницький розповідав "Телеграфу", на які хитрощі йдуть шахраї, щоби виманити гроші з довірливих українців.