Мошенники взялись за "соцвыплаты во время войны": в МВД рассказали о новом "разводе" в Украине

Правоохранители объяснили порядок действий при контакте с мошенниками

В Украине на фоне продолжающихся боевых действий растет количество людей, нуждающихся в получении социальной помощи, а вместе с ними и количество мошенников, желающих нажиться на чужой беде.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, обычно злоумышленники в этом случае полагаются на доверчивость своих жертв и действуют весьма топорно, но оттого не менее эффективно.

В частности они звонят с неизвестного номера, представляются "благотворительной организацией" или "фондом" и сообщают "радостную" новость о том, что жертве начислили социальную помощь, а потому необходимо предоставить данные паспорта и реквизиты банковской карты.

Если же человек сообщает эти данные, то вскоре может обнаружить, что вместо финансовой помощи с его счета были списаны все деньги.

Правоохранители напоминают, что ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам реквизиты своей карты, включая ее номер, срок действия и CVV2-код. В случае, если такой звонок произошел, то стоит положить трубку, проверить действительно ли вам положены соцвыплаты у представителей власти или родственников, а затем сообщите о ситуации правоохранителям.

Как сообщалось ранее, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Александр Куницкий рассказывал "Телеграфу", на какие ухищрения идут мошенники, чтобы выманить деньги из доверчивых украинцев.