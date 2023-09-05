Мошенники взялись за "соцвыплаты во время войны": в МВД рассказали о новом "разводе" в Украине
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Правоохранители объяснили порядок действий при контакте с мошенниками
В Украине на фоне продолжающихся боевых действий растет количество людей, нуждающихся в получении социальной помощи, а вместе с ними и количество мошенников, желающих нажиться на чужой беде.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, обычно злоумышленники в этом случае полагаются на доверчивость своих жертв и действуют весьма топорно, но оттого не менее эффективно.
В частности они звонят с неизвестного номера, представляются "благотворительной организацией" или "фондом" и сообщают "радостную" новость о том, что жертве начислили социальную помощь, а потому необходимо предоставить данные паспорта и реквизиты банковской карты.
Если же человек сообщает эти данные, то вскоре может обнаружить, что вместо финансовой помощи с его счета были списаны все деньги.
Правоохранители напоминают, что ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам реквизиты своей карты, включая ее номер, срок действия и CVV2-код. В случае, если такой звонок произошел, то стоит положить трубку, проверить действительно ли вам положены соцвыплаты у представителей власти или родственников, а затем сообщите о ситуации правоохранителям.
Как сообщалось ранее, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Александр Куницкий рассказывал "Телеграфу", на какие ухищрения идут мошенники, чтобы выманить деньги из доверчивых украинцев.