"Отдать на суд потерпевшим": мошенница, выманивавшая деньги у родных украинских пленных, разозлила сеть (фото)

Женщина обманным путем получила почти 2 млн гривен от родственников пропавших

В Николаевской области местная жительница наживалась на горе тех семей, чьи родственники оказались в российском плену. Она представлялась интернет-детективом и за вознаграждение обещала найти о пленном всю информацию.

Мошенницу разоблачила СБУ. А глава Нацполиции Николаевской области Сергей Шайхет рассказал, что женщина представлялась якобы "знахаркой" и при помощи своих "способностей" разыскивала пропавших военных.

23-летняя жительница Первомайска создала в соцсетях группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым". В них она предлагала свои услуги семьям пропавших защитников, а также указывала номер банковской карты для оплаты "решения текущих вопросов" их поиска. Стоимость ее услуг составляла 7 тысяч гривен, а обмануть ей удалось свыше 500 семей на сумму около 2 млн гривен.

После того как родственники пропавшего воина обращались к ней за помощью, она обещала предоставить информацию о его местонахождении и физическом состоянии. Но как только ей на счет поступали деньги, злоумышленница пропадала со связи и, соответственно, никакой информации семьям пропавших она не предоставляла.

Следователям СБУ удалось задокументировать более 50 фактов получения мошенницей денег от обманутых семей. А в ходе обысков по месту жительства злоумышленницы были найдены 20 мобильных телефонов, планшет и 64 sim-карты, которые она постоянно меняла для маскировки сделки.

На данный момент женщине сообщили о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и взяли под стражу. В СБУ просят граждан не вестись на подобные предложения "помощи" в соцсетях и не передавать личные данные военнослужащего незнакомым людям.

Если же вы столкнулись со случаями мошенничества, которое связано с темой военнопленных, то немедленно нужно обращаться в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свобод лиц в результате агрессии против Украины, работающего при СБУ.

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В сети украинцы крайне негативно отреагировали на поступок женщины. В их головах не укладывалось то, как можно зарабатывать на горе людей во время войны. Некоторые даже вместо тюремного срока предложили применить к злоумышленнице смертную казнь, а другие выступили за то, чтобы вместо тюрьмы отправить женщину в серую зону действительно искать пропавших.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что правоохранители в Черкассах задержали мошенника, который за деньги обещал вернуть пленного домой. Чтобы жена воина точно согласилась на аферу, он запугивал ее смертью мужа в плену.