"Віддати на суд потерпілим": шахрайка, яка виманювала гроші у рідних українських полонених, розлютила мережу (фото)

Жінка обманним шляхом отримала майже 2 млн гривень від родичів зниклих

На Миколаївщині місцева мешканка наживалася на горі тих сімей, чиї родичі опинилися в російському полоні. Вона представлялася інтернет-детективом і за винагороду обіцяла знайти про полоненого всю інформацію.

Шахрайку викрила СБУ. А голова Нацполіції Миколаївської області Сергій Шайхет розповів, що жінка представлялася нібито "знахаркою" і за допомогою своїх "здібностей" розшукувала зниклих військових.

23-річна мешканка Первомайська створила у соцмережах групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим". В них вона пропонувала свої послуги сім’ям зниклих захисників, і навіть вказувала номер банківської картки на оплату "розв'язання поточних питань" їх пошуку. Вартість її послуг становила 7 тисяч гривень, а обдурити їй удалося понад 500 сімей на суму близько 2 млн гривень.

Після того як родичі зниклого воїна зверталися до неї за допомогою, вона обіцяла надати інформацію про його місцеперебування та фізичний стан. Але як тільки їй на рахунок надходили гроші, зловмисниця пропадала зі зв’язку і, відповідно, жодної інформації сім’ям зниклих вона не надавала.

Слідчим СБУ вдалося задокументувати понад 50 фактів отримання шахрайкою грошей від ошуканих сімей. А в ході обшуків за місцем проживання зловмисниці було знайдено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-картки, які вона постійно змінювала для маскування угоди.

Наразі жінці повідомили про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взяли під варту. У СБУ просять громадян не вестись на подібні пропозиції "допомоги" у соцмережах і не передавати особисті дані військовослужбовця незнайомим людям.

Якщо ж ви зіткнулися з випадками шахрайства, пов’язаного з темою військовополонених, то негайно потрібно звертатися до Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який працює при СБУ.

Зв’язатися можна у месенджерах за номером:

Viber +38 (067) 650-83-32;

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У мережі українці вкрай негативно відреагували на вчинок жінки. У їхніх головах не вкладалося, як можна заробляти на горі людей під час війни. Деякі навіть замість тюремного терміну запропонували застосувати до зловмисниці смертну кару, інші виступили за те, щоб замість в’язниці відправити жінку в сіру зону дійсно шукати зниклих.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що правоохоронці у Черкасах затримали шахрая, який за гроші обіцяв повернути полоненого додому. Щоб дружина воїна точно погодилася на аферу, він залякував її смертю чоловіка в полоні.