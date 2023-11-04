"Вам дают 200 гривен от Киевстара": мошенники придумали очередную схему развода украинцев

Мошенники не устают придумывать все новые схемы обмана украинцев

В последнее время в Украине вновь наблюдается всплеск активности телефонных мошенников, которые от лица оператора мобильной связи якобы предлагают бонусные деньги на счет.

Как сообщила Ульяна Стельмашова из Центра политического консалтинга в своем Facebook, мошенники уже пытались обмануть нескольких ее знакомых, а накануне позвонили и ей самой.

По словам Стельмашовой, ей позвонили с неизвестного номера, где мужчина представился менеджером "Киевстара" и обратился к ней по имени и отчеству. "Представитель" компании после этого сообщил, что поскольку в стране идет война, то всем абонентам компания якобы начисляет 200 гривен на счет.

Когда она отказалась, мошенники сообщили, что переведут эти средства на счет ВСУ, а для этого ей необходимо назвать код, который придет по СМС. Понимая, что происходит, Стельмашова отказалась это делать, после чего неизвестный просто кинул трубку.

Как сообщалось ранее, украинская журналистка и младший лейтенант 47-й ОМБр ВСУ Анастасия Блищик ранее рассказала, что накануне мошенники написали ей от имени возлюбленного, который погиб полтора года назад.