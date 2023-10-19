"Помогали" с подготовкой к блэкаутам. В Киеве раскрыли находчивых зеков-аферистов (фото)

Злоумышленники всегда просили предоплату

Столичным правоохранителям удалось пресечь деятельность группы мошенников, которые продавали несуществующие генераторы. Объявления аферисты размещали в соцсетях и представлялись военными, которые находятся на передовой.

На данный момент обвинительный акт в отношении злоумышленников следователи направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Известно, что аферисты действовали из мест лишения свободы, где они отбывали наказание за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Следствие установило, что четверо заключенных в возрасте от 26 до 34 лет разработали "оригинальную" мошенническую схему: они размещали в социальных сетях объявления о продаже генераторов и представлялись потенциальным покупателям военнослужащими, которые выполняют задания на передовой. Этим они объясняли задержку в доставке генераторов и чтобы успокоить своих жертв присылали им фото с мест, где они якобы несут службу.

Мошенники, которые действовали из тюрем

При общение с покупателями аферисты всегда просили внести частичную или полную предоплату на указанные в объявлениях счета. Таким образом им удавалось продавать несуществующие генераторы и выманивать деньги с доверчивых клиентов. Заключенные занимались своей мошеннической деятельностью начиная с осени 2022 года.

Полицейским удалось установить личности злоумышленников. В ходе расследования было проведено большое количество обысков, в том числе и в местах лишения свободы в нескольких регионах Украины. У фигурантов изъяли сим-карты разных операторов, мобильные телефоны и черновые записи.

Аферистов будет ждать суд

По данному факту возбудили уголовное производство по статье 190 УК Украины: "Мошенничество, совершенное повторно организованной группой". Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. На данный момент дело находится на рассмотрении в суде.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что мошенники активизировались в Telegram. Мошенники продолжают "атаковать" украинцев и на этот раз они активизировались через мессенджер Telegram.