"Допомагали" з підготовкою до блекаутів. У Києві розкрили кмітливих зеків-аферистів (фото)

Зловмисники завжди просили передоплату

Столичним правоохоронцям вдалося припинити діяльність групи шахраїв, які продавали неіснуючі генератори. Оголошення аферисти розміщували у соцмережах та представлялися військовими, які перебувають на передовій.

Наразі обвинувальний акт щодо зловмисників слідчі направили до суду. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Відомо, що аферисти діяли з місць позбавлення волі, де вони відбували покарання за скоєння низки тяжких та особливо тяжких злочинів. Слідство встановило, що четверо ув’язнених віком від 26 до 34 років розробили "оригінальну" шахрайську схему: вони розміщували в соціальних мережах оголошення про продаж генераторів і представлялися потенційним покупцям військовослужбовцями, які виконують завдання на передовій. Цим вони пояснювали затримку в доставці генераторів і, щоб заспокоїти своїх жертв, надсилали їм фото з місць, де вони нібито несуть службу.

Шахраї, які діяли із в’язниць

Під час спілкування з покупцями аферисти завжди просили внести часткову або повну передоплату на зазначені в оголошеннях рахунки. Таким чином їм вдавалося продавати неіснуючі генератори та виманювати гроші з довірливих клієнтів. Ув’язнені займалися своєю шахрайською діяльністю починаючи з осені 2022 року.

Поліцейським вдалося встановити особи зловмисників. У ході розслідування було проведено велику кількість обшуків, у тому числі й у місцях позбавлення волі у кількох регіонах України. У фігурантів вилучили сім-картки різних операторів, мобільні телефони та чернові записи.

Аферистів чекатиме суд

За цим фактом порушили кримінальне провадження за статтею 190 КК України: "Шахрайство, вчинене повторно організованою групою". Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Наразі справа перебуває на розгляді у суді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що шахраї активізувалися в Telegram. Шахраї продовжують "атакувати" українців, і цього разу вони активізувалися через месенджер Telegram.