Збій "Київстару" вдарив по користувачам "ПриватБанку": подробиці

Можуть бути складнощі з транзакціями та оплатами

Масштабний збій найбільшого в Україні мобільного оператора "Київстар" також може вплинути на роботу деяких терміналів та банкоматів. Зокрема, йдеться про "Приватбанк".

Про це повідомив речник "ПриватБанку" Олег Серга у коментарі hromadske. Проте він наголошує, що збій не впливає на всю мережу в цілому.

"Деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Для тих терміналів, які працюють на картках "Київстару", звісно, ця проблема впливає на їх роботу", — зазначив він.

У Києві та інших містах через збій у роботі "Київстар" не працюють термінали для оплати у супермаркетах.

За словами речника банку, річ у тому, що деякі банкомати також використовують мобільний звʼязок, але у банкоматній мережі "ПриватБанку" максимальний відсоток АТМ, які використовують послуги "Київстару", складає до 5%.

"Тобто на роботу банкоматної мережі це майже не вплинуло. Ми вважаємо, що максимальний ризик до 5% у нас. На частину мереж це може вплинути, але не на всю", — зауважив Серга.

Проте, як зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков близько 12:00, "Київстар" відновить роботу за чотири-п'ять годин. Тож, відповідно, і робота терміналів та банкоматів, які також постраждали від цього збою, повернеться до норми.

Раніше "Телеграф" писав, що стало відомо про ймовірні причини виникнення проблем у роботі мобільного оператора.