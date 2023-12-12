Сбой "Киевстара" ударил по сервису eSIM: что известно

"Лег" также сервис электронных SIM-карт

Из-за масштабного сбоя в работе мобильного оператора Киевстар, также перестал работать сервис eSIM. eSIM — цифровая версия пластиковой SIM-карты.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. "Написал о нашем eSIM, но зря. Наш сервис уже положили. Теперь все долго. Огромная очередь. Желаю Киевстар поскорее преодолеть этот кризис", — написал он в Telegram-канале ОГо.

Напомним, с утра 12 декабря абоненты "Киевстар" столкнулись с отсутствием сети, невозможностью совершать звонки и отсутствием интернета. Вскоре в компании сообщили, что специалисты компании работают над устранением проблемы.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что работа "Киевстар" будет восстановлена в течение 4-5 часов. СМИ, ссылаясь на источники в компании, пишут, что сбой в работе мобильного оператора, предположительно был спровоцирован хакерской атакой. Под ударом оказалось ядро сети.

Сбой, кроме отсутствия связи, имеет и другие последствия: в Киеве и других городах не работают терминалы для оплаты в супермаркетах. В Сумах не работает система оповещения воздушной тревоги. Временно об угрозе будет сообщать полиция и ГСЧС. Также наблюдаются локальные сбои в работе автоматики в некоторых городах. Так, во Львове не выключились ночные фонари.

Как сообщал "Телеграф", глава МВД Украины Игорь Клименко призвал абонентов Kyivstar, которые оказались вне зоны досягаемости из-за глобального сбоя у оператора, при необходимости обращаться за помощью к правоохранителям. Экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме. В ближайшем отделении полиции или в пожарной части могут помочь связаться с родными или вызвать экстренные службы.