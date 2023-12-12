Масштабный сбой "Киевстара": названы сроки восстановления связи

Сейчас проблемы со связью наблюдаются по всей Украине

Мобильный оператор "Киевстар" скоро восстановит свою нормальную работу после масштабного сбоя. Это должно произойти в течение 4-5 часов.

Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает LIGA.net. По его словам, сейчас продолжаются ремонтные работы.

Стоит отметить, что из-за сбоя у ряда пользователей отсутствует не только связь, но и домашний интернет. Кроме того, в Киеве и других городах не работают терминалы для оплаты в супермаркетах.

В то же время в Сумах из-за сбоя в работе оператора "Киевстар" не работает система оповещения воздушной тревоги. Временно об угрозе будет сообщать полиция и ГСЧС. Кроме того, в областном центре отключение уличного освещения осуществлялось в ручном режиме.

Также наблюдаются локальные сбои в работе автоматики в некоторых городах. Так, во Львове не выключились ночные фонари. Как сообщили в ЛКП "Львовсвет", в связи с этим все отключения линий уличного освещения происходят в ручном режиме. Проблемы с отключением уличного освещения также были зафиксированы в Запорожье. А в Черновцах местных жителей предупредили о возможных затруднениях с оплатой проезда в общественном транспорте через валидатор.

Напомним, утром 12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой по всей Украине. Абоненты сообщили об отсутствии сети, и невозможности совершать звонки. При попытках позвонить любому абоненту, на экране высвечивается "сбой вызова".

В компании "Киевстар" сообщили, что в результате технического сбоя у части пользователей стали недоступными услуги связи и доступа к интернету. При этом в компании не уточнили, в каком временном промежутке проблемы будут полностью устранены.