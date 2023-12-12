Збій "Київстару" вдарив по сервісу eSIM: що відомо

"Ліг" також сервіс електронних SIM-карт

Через масштабний збій у роботі мобільного оператора Київстар також перестав працювати сервіс eSIM. eSIM – цифрова версія пластикової SIM-картки.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський. "Написав про наше eSIM, але дарма. Наш сервіс вже поклали. Тепер усе довго. Величезна черга. Бажаю Київстар скоріше подолати цю кризу ", — написав він у Telegram-каналі ОГо.

Нагадаємо, з ранку 12 грудня абоненти "Київстар" зіткнулися з відсутністю мережі, неможливістю здійснювати дзвінки та відсутністю інтернету. Незабаром у компанії повідомили, що спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що роботу "Київстар" буде відновлено протягом 4-5 годин. ЗМІ, посилаючись на джерела в компанії, пишуть, що збій у роботі мобільного оператора, ймовірно, був спровокований хакерською атакою. Під ударом опинилося ядро мережі.

Збій, окрім відсутності зв’язку, має й інші наслідки: у Києві та інших містах не працюють термінали для оплати у супермаркетах. У Сумах не працює система оповіщення повітряної тривоги. Тимчасово про загрозу повідомлятиме поліція та ДСНС. Також спостерігаються локальні збої у роботі автоматики у деяких містах. Так, у Львові не вимкнулися нічні ліхтарі.

Як повідомляв "Телеграф", глава МВС України Ігор Клименко закликав абонентів Kyivstar, які опинилися поза зоною досяжності через глобальний збій у оператора, при необхідності звертатися за допомогою до правоохоронців. Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі. У найближчому відділенні поліції або пожежній частині можуть допомогти зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби.