"ППО збила "Київстар": у мережі потоп мемів через збій мобільного оператора (добірка найкращих)

Дізнатися про те, коли полагодять зв’язок можна в кінці новини

Сьогодні, 12 грудня, у роботі одного з найбільших операторів мобільного зв’язку України "Київстар" стався масштабний збій. "Падіння" оператора вплинуло не лише на сотні тисяч користувачів, а навіть на сторонні компанії та їхні послуги.

Мобільний "блекаут" став черговим викликом для України. Втім, навіть у такі важкі хвилини українці знаходять час для жартів та проходять нову кризу з гумором. Буквально щохвилини в мережі з’являються десятки тематичних мемів та фотожаб.

"Телеграф" зібрав найкращі для своїх читачів:

Важливо: міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков опівдні заявив, що "Київстар" відновить роботу за чотири-п’ять годин.

Раніше ми писали про те, що телеком-експерт розповів "Телеграфу" про те, що могло вимкнути "Київстар". Він має кілька варіантів.

Також ми повідомляли про те, що в мережі переполох через збій у "Київстарі" та "Національного роумінгу". Проблема в тому, що ця послуга не працює. "Телеграф" також перевірив цю функцію і з’ясувалося, що це справді не робочий варіант.