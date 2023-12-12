"ПВО сбила "Киевстар": в сети потоп мемов из-за сбоя мобильного оператора (подборка лучших)

Узнать о том, когда починят связь можно в конце новости

Сегодня, 12 декабря, в работе одного из крупнейших операторов мобильной связи Украины "Киевстар" произошел масштабный сбой. "Падение" оператора повлияло не только на сотни тысяч пользователей, а даже на сторонние компании и их услуги.

Мобильный "блэкаут" стал очередным вызовом для Украины. Впрочем, даже в такие тяжелые минуты украинцы находят время для шуток и проходят новый кризис с юмором. Буквально каждую минуту в сети появляются десятки тематических мемов и фотожаб.

"Телеграф" собрал лучшие для своих читателей:

Важно: министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в полдень заявил, что "Киевстар" возобновит работу через четыре-пять часов.

Ранее мы писали о том, что телеком-эксперт рассказал "Телеграфу" о том, что могло выключить "Киевстар". У него есть несколько вариантов.

Также мы сообщали о том, что в сети переполох из-за сбоя в "Киевстаре" и "Национального роуминга". Проблема в том, что данная услуга не работает. "Телеграф" также проверил эту функцию и выяснилось, что это действительно не рабочий вариант.