Не тільки "Київстар": у Vodafone та Lifecell повідомляють про неполадки

Перестали працювати мобільні програми

Після масштабного збою через кібератаку в "Київстарі" від хакерів, користувачі Vodafone та Lifecell почали повідомляти про низку збоїв. Згідно з їхніми заявами, є технічні проблеми у роботі додатків Vodafone та Lifecell.

Таку інформацію повідомляє РБК-Україна. Видання посилається на заяву Vodafone та Lifecell.

Lifecell

"Справді, зараз може спостерігатися подібна ситуація. Складність виникає на боці оператора "Київстар". Проблема досліджується. Терміни вирішення питання будуть відомі після встановлення причин виникнення складності. Національний роумінг з боку оператора Lifecell працює", — кажуть оператори зв’язку Lifecell.

У той же час зараз є технічні складнощі в роботі програми "Мій Lifecell" та особистого кабінету.

"Фахівці займаються вирішенням питання", — додали в компанії.

Vodafone

У компанії Vodafone заявили, що отримали велику кількість звернень від абонентів "Київстару" щодо послуги нацроумінгу.

"На нашій стороні послуга працює коректно. Принаймні, бачимо абонентів lifecell, зареєстрованих у нашій мережі за допомогою послуги національного роумінгу. Також абоненти Vodafone можуть реєструватися в мережі іншого оператора, зараз це також тільки мережа lifecell", — повідомляє компанія, додаючи, що вже повідомили про проблему у "Київстарі".

Варто зазначити, що програма My Vodafone не працює.

Нагадаємо, що рано вранці у вівторок, 12 грудня, у "Київстарі" стався масштабний збій. Люди залишилися без зв’язку та інтернету. Фахівці працюють над усуненням несправностей. Вже до полудня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков пообіцяв, що мобільний оператор відновить свою нормальну роботу протягом 4-5 годин.

Раніше "Телеграф" повідомив, що після масштабного збою через кібератаку в "Київстарі" від хакерів тепер страждає і monobank. На необанк здійснено масовану DDos-атаку.