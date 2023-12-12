Не только "Киевстар": в Vodafone и Lifecell сообщают о неполадках

Перестали работать мобильные приложения

После масштабного сбоя из-за кибератаки в "Киевстаре" от хакеров, пользователи Vodafone и Lifecell стали сообщать о ряде сбоев. Согласно их заявлениям, есть технические проблемы в работе приложений Vodafone и Lifecell.

Такую информацию сообщает РБК-Украина. Издание ссылается на заявление Vodafone и Lifecell.

Lifecell

"Действительно, сейчас может наблюдаться подобная ситуация. Сложность возникает на стороне оператора "Киевстар". Проблема исследуется. Сроки решения вопроса будут известны после установления причин возникновения сложности. Национальный роуминг со стороны оператора Lifecell работает", — говорят операторы связи Lifecell.

В то же время сейчас есть технические сложности в работе приложения "Мой Lifecell" и личного кабинета.

"Специалисты занимаются решением вопроса", — добавили в компании.

Vodafone

В компании Vodafone заявили, что получили большое количество обращений от абонентов "Киевстара" по услуге нацроуминга.

"На нашей стороне услуга работает корректно. По крайней мере, видим абонентов lifecell, зарегистрированных в нашей сети с помощью услуги национального роуминга. Так же, абоненты Vodafone могут регистрироваться в сети другого оператора, сейчас это также только сеть lifecell", — сообщает компания, добавляя, что уже сообщили о проблеме в "Киевстаре".

Стоит отметить, что приложение My Vodafone не работает.

Напомним, что ранним утром во вторник, 12 декабря, в "Киевстаре" случился масштабный сбой. Люди остались без связи и интернета. Специалисты работают над устранением неполадок. Уже к полудню министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков пообещал, что мобильный оператор восстановит свою нормальную работу в течение 4-5 часов.

Ранее "Телеграф" сообщил, что после масштабного сбоя из-за кибератаки в "Киевстаре" от хакеров теперь страдает и monobank. На необанк совершена массированная DDos-атака.