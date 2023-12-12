Когда починят "Киевстар": гендиректор компании сделал тревожное заявление

В "Киевстар" обещают предоставить компенсацию абонентам

Сроки возобновления работы мобильного оператора "Киевстар" пока неизвестны. Специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки.

Для выяснения обстоятельств и последствий вмешательства в деятельность сети привлекли правоохранительные органы. Об этом заявил Александр Комаров, генеральный директор компании "Киевстар".

"Война с Россией имеет много измерений и один из них — в киберпространстве. К сожалению, сегодня утром Киевстар стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и доступа в интернет. Пока что сроки восстановления сервисов окончательно непонятны", — сказал он.

Гендиректор добавил, что "Киевстар" обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи. ОН принес извинения за временные неудобства.

Напомним, с утра 12 декабря абоненты "Киевстар" столкнулись с отсутствием сети, невозможностью совершать звонки и отсутствием интернета. Сбой, кроме отсутствия связи, имеет и другие последствия: в Киеве и других городах не работают терминалы для оплаты в супермаркетах. В Сумах не работает система оповещения воздушной тревоги. Временно об угрозе будет сообщать полиция и ГСЧС. Также наблюдаются локальные сбои в работе автоматики в некоторых городах. Так, во Львове, как и в Сумах, не выключились ночные фонари.

Как сообщал "Телеграф", глава МВД Украины Игорь Клименко призвал абонентов Kyivstar, которые оказались вне зоны досягаемости из-за глобального сбоя у оператора, при необходимости обращаться за помощью к правоохранителям. Экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме. В ближайшем отделении полиции или в пожарной части могут помочь связаться с родными или вызвать экстренные службы.