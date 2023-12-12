Знищено безповоротно: хакери ГУР "поклали" російську податкову службу

Зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями був буквально паралізований

Міноборони України спільно з військовою розвідкою здійснили успішну кібератаку на податкову систему РФ. В результаті, всі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення.

Про це повідомили на сторінці ГУР МО. Зазначається, що в ході операції розвідникам вдалося проникнути в один із ключових центральних серверів федеральної податкової служби (ФНС РФ), який був під надійним захистом, а далі більш ніж у 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.

"Паралельно в такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ. У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ — знищено всю базу даних та її резервні копії ( backup)", — йдеться у повідомленні.

В результаті проведеної операції зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями був буквально паралізований. Те саме сталося і між ФНП РФ та Office.ed-it.ru, яка була для податкової дата-центром (банком даних).

"Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного з основних державних органів терористичної росії та численних супутніх податкових даних за великий тимчасовий період. Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках військової розвідки України", — сказали у розвідці.

Упродовж чотирьох днів росіяни старанно намагаються відновити роботу податкової. Проте фахівці впевнені, що зробити це не вийде ще не менше ніж місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора в повному обсязі неможлива.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські та китайські хакери у грудні 2023 року проникли на наднебезпечний ядерний об’єкт у Великій Британії. Якийсь час інформацію про подію не розголошували.