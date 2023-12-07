Ліквідація Ківи: у ГУР дали пораду зрадникам України

Представник української розвідки пояснив, чому в мережі так мало кадрів із місця ліквідації Ківи

Українська розвідка підтвердила ліквідацію скандального ексдепутата Іллі Ківи. У ГУР також звернулися до всіх зрадників батьківщини та дали важливу пораду.

Їм рекомендували здатися українському правосуддю для їхньої ж безпеки. Заяву щодо цього зробив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону 7 грудня.

"Зараз ми можемо підтвердити і констатувати факт (ліквідації Ківи — ред.). І помітити, звернутися до інших колаборантів та зрадників, військових злочинців — найбезпечнішим шляхом для вас є здавання групі українського правосуддя. Тим більше, коли вже є вирок", — сказав Юсов.

І це, за його словами, дійсно гарантуватиме зрадникам дотримання їхніх прав, безпеки, регулярного харчування. На відміну від небезпечного перебування біля держави-агресора.

"А щодо справедливого покарання — безумовно, воно наздожене кожного злочинця", — зазначив представник ГУР.

Представник української розвідки пояснив, чому в мережі так мало кадрів із місця ліквідації Ківи. За словами Юсова, для російських пропагандистів цей інцидент є досить болючим і чутливим.

"Ілля Ківа був одним з осіб рашистської пропаганди останнім часом. І, звісно, ця історія для російських пропагандистів, її надмірна популяризація особливо болісна та чутлива. Тому, можливо, ми й бачимо такі результати", — додав він.

Нагадаємо, що 6 грудня, російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про те, що нардепа-зрадника Іллю Ківу знайшли мертвим. Його тіло виявили у Московській області в Одинцовському районі.

Повідомлялося, що ліквідація Ківи була спецоперацією СБУ. Екснардепа було вбито за допомогою стрілецької зброї.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у мережі показали перші кадри з місця вбивства Ківи.