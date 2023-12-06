До тисячі доларів на добу: скільки коштує проживання в готелі, де 2,5 місяці жив Кива (фото)

Ілля Кива жив у котеджі не один, а із співмешканкою

Заміський клуб "ВеличЪ Country Club", в якому знайшли тіло Іллі Ківи, вважається одним з найпрестижніших місць відпочинку в Підмосков’ї. Вартість номеру сягає майже тисячі доларів на добу.

Про це "Телеграф" дізнався, провівши власний аналіз. Вбитий зрадник України мешкав у готелі останні 2,5 місяці.

Так, вартість номерів за добу коливається від 19,8 тисяч рублів (7,8 тисяч гривень) до 68,4 тисяч рублів (27 тисяч гривень). Можна забронювати як однокімнатний номер, так і Deluxe апартаменти площею 100 "квадратів".

Але найдорожчий номер – це двоповерховий цегляний котедж площею 180 кв.м із трьома спальнями. На першому поверсі є передпокій, вітальня, пральня, кухня-їдальня, утеплений гараж та санвузол. На другому поверсі розташована головна спальня, ще одна вітальня та друга спальня, а також додаткова кімната під кабінет або дитячу.

Вартість котеджу на добу 96,5 тисяч рублів (38 тисяч гривень). Але, за словами адміністраторів готелю, наразі котедж недоступний для заселення.

Де саме жив Ківа із співмешканкою, достеменно невідомо. Але, за інформацією росЗМІ, тіло було знайдено біля котеджу "в якому він регулярно проживав останні кілька місяців". Отже, якщо помножити 96,5 тисячі рублів (38 тисяч гривень) на 2,5 місяці, то вийде, що житло зраднику коштувало 193 000 тисяч рублів (78,3 тисяч гривень) або 2 тисячі доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі показали перші кадри з місця вбивства Іллі Киви. До готелю продовжують з’їжджатися слідчі та криміналісти. Водночас у СБУ заявили, що це вони стоять за ліквідацією українського зрадника.