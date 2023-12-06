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Найкращий подарунок на Миколая: українці зустріли смерть Киви хвилею мемів

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Українці одразу ж наплодили безліч мемів про смерть Киви Новина оновлена 06 грудня 2023, 18:13
Українці одразу ж наплодили безліч мемів про смерть Киви. Фото telegraf.com.ua

Зібрали найсмішніші жарти та цитати

Інформація про смерть у Підмосков’ї екснардепа Іллі Киви стала, мабуть, головною новиною 6 грудня в Україні. І у своєму фірмовому стилі українці одразу ж відреагували на неї цілим шквалом мемів. "Телеграф" проаналізував перші реакції та обрав найсмішніші, на думку редакції.

Насамперед українці помітили, що новини про смерть Киви — чудовий подарунок на День святого Миколая, який з 2023 року відзначається в Україні 6 грудня.

Ілля Кива помер на День святого Миколая мем

Також у мережі пригадали коронні фрази Киви, серед яких "Вату в землю!" і "я маленький гвинтик".

Ілля Кива я маленький гвинтик мем

Також згадали й відео, на яких Кива розповідав, що "сьогодні велике свято для кожного українця", та відповідав на запитання, як у нього справи.

Крім того, обіграли і схожість прізвища Кива із фруктом ківі та пташкою ківі. Серед іншого опублікували фото розрізання ківі, жартівливо назвавши його "фото з місця вбивства Киви".

Фото з місця вбивства Іллі Киви мем
Ілля Кива помер мем
Фото з місця вбивства Іллі Киви мем
Ілля Кива помер мем

Нагадаємо, що ввечері 6 грудня стало відомо, що тіло Іллі Киви виявили у снігу на території паркової зони готелю "Велич Country Club" у селі Супонево Московської області. За даними російських ЗМІ, у нього на обличчі була різана рана та гематома.

Як повідомили джерела "Телеграфу", за ліквідацією Іллі Киви стоїть СБУ, а вбили його зі стрілецької зброї.

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#Гумор #Меми #Ілля Ківа