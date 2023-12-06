Кива мертвий, за його ліквідацією стоїть СБУ: подробиці

На голові є рани та садна

За смертю ТОПзрадника, колаборанта та пропагандиста Іллі Киви стоїть Служба безпеки України. Про це інформує "Телеграф" з посиланням на власні джерела.

Деталі операції наразі не відомі. Лише попередньо зазначається, що Киву ліквідували зі стрілецької зброї.

Водночас росЗМІ повідомляють, що скривавлене тіло Киви виявили у снігу на території паркової зони готелю "Велич Кантрі Клаб" у селі Супонєве, Московської області.

Велич Кантрі Клаб на мапі

Зазначається, що на правій скроні пропагандиста була різана рана, на лівій частині обличчя – гематома.

Російські телеграм-канали пишуть, що на місці надзвичайної події працюють екстрені служби. Зазначається, що медики ніби-то намагалися марно реанімувати екснардепа.

Ілля Кива отримав смертельне поранення в лісопарку і, спливаючи кров'ю, якийсь час йшов стежкою у бік основної будівлі готелю.

"Тіло без ознак життя було виявлено за дві-три хвилини ходьби від готелю. Попередньо, "різана" рана і є вогнепальне поранення, яке за рясним кровотечею не розгледіли співробітники правоохоронних органів", — пише телеграм-канал.

Як у ГУР прокоментували ліквідацію Киви

Речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що "доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України".

"Так, можемо підтвердити, що Кива — всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму", — сказав Юсов.

Речник також зауважив, що "справедливість має різні форми".

Нагадаємо, що торік Киву оголосили у міжнародний розшук за сприяння Державного бюро розслідувань, яке зібрало для цього всі необхідні документи. Кілька тижнів тому український суд заочно виніс вирок Киві, призначивши позбавлення волі на 14 років за держзраду і не тільки.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні ліквідовано заступника командира 14-го армійського корпусу РФ генерал-майора Володимира Завадського. Повідомляється, що є окремі припущення, ніби його міг наздогнати FPV-дрон. А версію з міною просувають, щоб смерть генерала виглядала випадковістю, а не успішною спланованою операцією українських спецпідрозділів.