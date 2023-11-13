Держзрада і не лише: суд нарешті виніс вирок Киві

Ескнардепа засудили за чотирма статтями до 14 років за ґратами з конфіскацією

Скандальному любителю путіна і колишньому народному депутату України Іллі Киві дали 14 років в'язниці з конфіскацією майна. Його засудили відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Відповідне рішення у понеділок, 13 листопада ухвалив Личаківський суд Львова. Обвинувальний вирок екснардепу опублікований на сайті суду.

Скандального політика визнали винним у кількох кримінальних правопорушеннях:

Публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації (ч.3 ст.109);

державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч.1 ст.111);

публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади (ч.2 ст. 436-1);

публічні заклики до агресивної війни (ст.436).

"Суд остаточно призначив Іллі Киві покарання у виді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні суду.

Зазначається, що розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки останній переховується від органів слідства та суду на території росії, а також оголошений у міжнародний розшук.

Водночас вирок суду ще не набрав чинності та протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути оскаржений.

Як відомо, Кива втік з України незадовго до початку повномасштабної війни, а згодом попросив у країни-агресорки політичний притулок. В Україні його було позбавлено мандата, а потім правоохоронці відкрили кримінальні справи стосовно зрадника, зокрема за підозрою в держзраді.