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Ілля Кива виконує для нашої країни достатньо позитивну функцію, додатково дискредитуючи проросійські парламентські сили в Україні - Андрій Магера

Автор
Андрій Магера Андрій Магера
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Скандальний український депутат Ілля Кива Новина оновлена 29 грудня 2021, 09:21
Скандальний український депутат Ілля Кива

Заступник голови ЦВК і юрист Андрій Магера впевнений, що завдяки скандальним витівкам депутат Кива об’єднує українське суспільство проти російської агресії

Як це не парадоксально виглядає на перший погляд, але Ілля Кива виконує для нашої країни достатньо позитивну функцію, додатково дискредитуючи проросійські парламентські сили в Україні.

Подумайте самі, своїми скандальними витівками цей депутат відштовхує рештки поміркованого електорату від ОПЗЖ, маргіналізуючи партію, об’єднує українське суспільство проти російської агресії.

Як носій суспільного негативу Кива інфікує ним все, що пов’язане з ОПЗЖ.

Тому за подальше майбутнє ОПЗЖ я спокійний — вони потонуть в політичному маргінесі на тлі зростаючого політичного рейтингу партії Мураєва.

Амінь.

Пост Андрія Магери у Фейсбуці
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Теги:
#Україна #Парламент #Росія #РФ #Ілля Ківа #Дискредитація
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