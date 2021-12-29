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Илья Кива выполняет для нашей страны достаточно положительную функцию, дополнительно дискредитируя пророссийские парламентские силы в Украине - Андрей Магера

Автор
Андрей Магера Андрей Магера
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Скандальный украинский депутат Илья Кива Новость обновлена 29 декабря 2021, 09:21
Скандальный украинский депутат Илья Кива

Заместитель главы ЦИК и юрист Андрей Магера уверен, что благодаря скандальным проделкам депутат Кива объединяет украинское общество против российской агрессии

Как это ни парадоксально выглядит на первый взгляд, но Илья Кива выполняет для нашей страны достаточно положительную функцию, дополнительно дискредитируя пророссийские парламентские силы в Украине.

Подумайте сами, своими скандальными проделками этот депутат отталкивает остатки умеренного электората от ОПЗЖ, маргинализируя партию, объединяет украинское общество против российской агрессии.

Как носитель общественного негатива Кива инфицирует им все, что связано с ОПЗЖ.

Поэтому за будущее ОПЗЖ я спокоен — они утонут в политическом маргинесе на фоне растущего политического рейтинга партии Мураева.

Аминь.

Пост Андрея Магеры в Фейсбуке
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Теги:
#Украина #Парламент #Россия #РФ #Илья Кива #Дискредитация
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