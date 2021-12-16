Укр

"Стратегический партнер": Кива высказался про Россию и объяснил поздравление Путина

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Нардеп пообщался с корреспондентом "Телеграфа" в неформальной обстановке Новость обновлена 16 декабря 2021, 15:53
Нардеп пообщался с корреспондентом "Телеграфа" в неформальной обстановке

Политик считает переговоры с РФ неизбежными.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, который считает свой скандальный образ частью пиаркампании, рассказал, что считает Россию стратегическим и центральным партнером Украины. 

"Телеграф" пообщался с одним из самых медийных политиков в украинской оппозиции и узнал его мнение по ряду вопросов, в частности про отношения России и Украины. 

Кива назвал информацию про опасность вторжения и войну "информационными фекалиями" и отметил, что за восемь лет торгово-экономические отношения не только не были разорваны, но и выросли в некоторых отраслях. Нардеп считает, что Украину "фактически похоронили" и что "противостояние "русскому миру" это болтовня. Кива также напомнил, что Украина и РФ не прервали дипломатических отношений. 

На вопрос есть ли война с Россией депутат ответил уклончиво, переведя разговор на стратегическое мышление и поздравление с днем рождения Владимира Путина, главы РФ. Он считает, что два государства сядут за стол переговоров, и его поздравление принесет пользу стране для поиска компромисса. 

Кива отметил, что поздравили Путина также и лидеры других мировых государств и напомнил, что в Украине недавно был поднят вопрос о прямых переговорах с РФ.

Как ранее писал "Телеграф", об этом говорил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде

Полное интервью читайте по ссылке: Шахматная партия с Ильей Кивой — зачем поздравлял Путина, почему любит скандалы и что думает о судьбе Крыма и Донбасса

Теги:
#Россия #Переговоры #Владимир Путин #Поздравление #Илья Кива
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